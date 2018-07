Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, unul de 11 ani și altul in varsta de 12 ani, au fost gasiți inecati intr-o groapa plina cu apa, intr-o localitate din județul Vaslui. Tragedia a fost descoperita imediat ce familiile au sesizat lipsa lor.

- Tragedie cumplita intr-o localitate din Vaslui. Doi copii si-au pierdut viata, dupa ce au fost gasiti intr-un iaz artificial. Cei doi copii de 11 ani fusesera dati disparuti de cateva ore, familiile nemaistiind nimic despre ei.

- Alarma a fost data ieri, la pranz, trupurile neinsufletite ale celor doi copi fiind descoperite in aceasta dimineata, la ora 3.00. Se pare ca cei doi copii s-au jucat in fata curtii, dupa care au decis sa mearga pe islaz si sa faca baie in iazul artificial. Unul dintre copii a intrat in apa si, in…

- Mama copilului de 15 ani rapit in Vaslui face declarații uluitoare. Femeia spune ca știe unde se afla copilul ei. Ea a recunoscut ca a trimis rapitorii dupa fiul ei și ca baiatul urmeaza sa ajunga in Franța, insa acum se afla in Romania. "Eu i-am trimis acolo. A fost cu forta ca altfel nu…

- Cazul dramatic petrecut in urma cu o saptamana intr-o comuna din Vaslui, in care trei surori de 3,4 și 8 ani au ajuns in coma alcoolica la spital, continua sa șocheze. Parinții nu le-au purtat deloc de grija, ba chiar le-a ținut infometate pana cand, din disperare, au mancat vișine putrezite dintr-o…

- Un pacient de la un spital de boli cronice din Suceava a fost gasit spanzurat in salon. Barbatul de 53 de ani suferea de cancer si a decis sa isi puna capat zilelor, inainte sa sufere mai mult. O asistenta a intrat in rezerva si l-a gasit fara suflare. Tragedia s-a produs la joi dimineața, […] The post…

- Elevii claselor a V-a și a VI-a de la Școala ”Vasile Alecsandri” Vaslui, membri ai trupei de teatru ”Curioșii”, au prezentat sceneta ”Tinerețe fara sa invețe și viața fara de carte”. Micuții actori au reușit sa impresioneze publicul, aducand zambetul pe chipurile tuturor celor prezenți. Interpretarea…

- Accident grav in Capitala. Un copil de doar cateva luni a murit, dupa ce tatal sau a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un panou de publicitate. Tragedia a avut loc dupa miezul noptii, pe strada Albisoara.