Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari ancheteaza un incident grav produs in seara zilei de marti, 8 mai, din neglijenta unor militari care se antrenau intr-o baza a Armatei Romane de langa Craiova. Soldatii au lansat prost trei rachete de semnalizare, care au aterizat intr-un cartier al orasului.

- Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 25.04.2018, a adoptat sancționarea site-ului www.timesnewroman.ro, cel care a postat un articol cu titlul “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’, in data de 12 martie.

- Scene incredibile în prima liga de fotbal din Bolivia. Jucatorul Thiago dos Santos de la echipa Nacional Potosi și-a atacat antrenorul, dupa ce a fost înlocuit. Mijlocașul brazilian în vârsta de 33 de ani l-a insultat într-un mod grosolan pe tehnicianul…

- SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe zone din Siria care se presupune ca ar avea legatura cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat ca le-a folosit impotriva civililor din Duma in urma cu o saptamana, anunta BBC. Rusia a trasnmis ca "astfel de actiuni nu…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, s-a dezlantuit dupa ce si-a lansat propriul partid. Ciolos a lansat un atac dur la adresa celor de la PSD, dar nu i-a iertat nici pe cei de la PNL. Totodata, Ciolos a lansat un indemn si la adresa tinerilor.Citește și: Fostul lider PSD se implica intr-un nou…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a fost atacat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si a fost avertizat ca, daca liberalii vor ataca la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, nu se stie ce se va intampla, afirmand ca asteapta de le lideul UDMR scuze.

- Triatlonistul sud-african Mhlengi Gwala a scapat cu viata si este in spital, dupa ce a fost atacat, in noaptea de luni spre marti, de trei barbati care au incercat sa ii taie ambele picioare cu fierastraul.Potrivit timeslive.co.za, atacul a avut loc la Durban, la ora 03.00, in apropierea universitatii…

- Hackeri din Rusia au accesat retelele informatice ale Ministerului german de Externe si ale Ministerului Apararii, au declarat miercuri dupa-amiaza surse citate de presa de la Berlin. - continua -