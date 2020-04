VIDEO Despescu: Când un cetăţean sau un poliţist este atacat, nu vom ezita să folosim mijloacele din dotare Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a subliniat miercuri ca actiunile autoritatilor nu au ca scop suprimarea vietii, dar, cand un cetatean sau un politist este atacat, fortele de interventie nu vor ezita sa foloseasca toate mijloacele din dotare.



"Activitatile noastre nu au drept scop violenta impotriva persoanelor sau suprimarea vietii, dar, in acelasi timp, cand un cetatean sau un politist este atacat, este supus unei agresiuni, unei vatamari corporale sau ii este pusa viata in pericol, actionam ferm, conform legii, si nu vom ezita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

