Stiri pe aceeasi tema

- Muralul lui Banksy de pe fatada închisorii din Reading a fost vandalizat cu vopsea rosie si numele „Team Robbo” a aparut pe zid, relateaza News.ro citând BBC.Desenul, imaginea unui prizonier care evadeaza - asemanator scriitorului Oscar Wilde -, a aparut la 1 martie.…

- Muralul lui Banksy de pe fatada inchisorii din Reading a fost vandalizat cu vopsea rosie si numele "Team Robbo" a aparut pe zid, scrie BBC. Desenul, imaginea unui prizonier care evadeaza - asemanator scriitorului Oscar Wilde -, a aparut la 1 martie, potrivit news.ro. Citește și: Noi…

- Artistul urban britanic Banksy s-a revendicat joi pe Instagram ca fiind autorul unui graffiti de pe peretele fostei închisori britanice din Reading (vestul Londrei), unde scriitorul Oscar Wilde a fost deținut, potrivit AFP.Lucrarea arata un prizonier care scapa folosind o frânghie…

- Un anunț important pentru umanitate a fost facut recent. El vine din Marea Britanie și are legatura cu o descoperire uluitoare care ne-ar putea feri de Covid-19. Ce au descoperit oamenii de știința Vaccinul impotriva Covid-19 ar putea fi inlocuit de o pastila, conform cercetatorilor de la Oxford, scrie…

- Tulpina britanica a coronavirusului și-a facut prezența in marile orașe din Romania. Conform reultatelor unui studiu, din 90 de probe care au fost analizate, 45 conțineau tulpina originara din Marea Britanie, iar in cinci saptamani aceasta se va extinde la nivel național. Vești proaste pentru romani…

- Vaccinul Pfizer este unul dintre cele trei disponibile in Romania. Specialiștii au descoperit ca serul conceput de compania germana neutralizeaza trei mutații ale noului virus. Descoperire despre vaccinul Pfizer: poate neutraliza trei mutații ale COVID-19 Vaccinul de la Pfizer/BioNTech neutralizeaza…

- Un nou vaccin a fost aprobat in Marea Britanie. Ultimele vești date de oamenii de știința sunt imbucuratoare. Marea Britanie a cumparat cele de-al treilea vaccin anti-coronavirus existent. Vaccinul Moderna va fi disponibil din martie Un nou vaccin a fost aprobat in Marea Britanie. Ultimele vești date…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului "lockdown " din Anglia va necesita o "ridicare graduala" in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi "primele care se vor redeschide", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Adresandu-se parlamentului…