Arheologii au descoperit sase gropi dedicate sacrificiilor ce contin aproximativ 500 de artefacte, printre care masti din aur si din bronz, in orasul istoric Sanxingdui din China, transmite joi Live Science, care citeaza media chineze.

Situl arheologic este localizat la aproximativ 1.500 km sud-vest de Beijing, conform agentiei de presa Xinhua.

Artefactele au o vechime de aproximativ 3.000 de ani, provenind dintr-o perioada in care in aceasta parte a Chinei se afla vechiul regat Shu. In afara mastilor, arheologii au descoperit artefacte din bronz gravate cu imagini reprezentand…