- „Pasager clandestin” descoperit intr-un avion aflat pe aeroportul Orly din Paris. Nu este insa vorba despre un calator fara bilet, ci despre un barbat aflat in compartimentul trenului de aterizare al aeronavei. Acesta a stat acolo mai bine de doua ore, cat a durat zborul.

- Descoperire șocanta pe aeroportul din Paris: Pasager clandestin gasit in trenul de aterizare, in stare criticaUn tanar aflat in "hipotermie severa" a fost descoperit pe aeroportul Paris-Orly in trenul de aterizare al unui avion care venea din Algeria, au anuntat joi surse concordante, informeaza…

- Un avion al unei companii din Romania a fost sechestrat pe un aeroport din Franta: Sunt suspiciuni de trafic de persoaneUn avion la bordul caruia se aflau 303 pasageri indieni, care asigura o legatura intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Nicaragua, este imobilizat de joi pe aeroportul din Vatry,…

- Michael, soția și fiul sau au așteptat cu nerabdare vacanta care a fost la un pas sa fie ruinata din cauza intarzierii zborului. Pentru ca pilotul unui zbor a intarziat prea mult, un pasager curajos s-a pus la mansa unui avion si a decolat.

- Descoperire macabra in apele Someșului! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in zona strazii Donath, vineri. Un martor ar fi sesizat poliția prin apel la 112.La data de 10 noiembrie, in jurul orei 12.40, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul…

- Aeroportul din Makhachkala, capitala Daghestan - o republica autonoma din componența Federației Ruse -, a fost inchis duminica seara, dupa ce zeci de persoane l-au luat cu asalt. Acestea au patruns violent pentru a ataca un avion care sosea de la Tel Avi

- La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 48 de ani cu privire la faptul ca in momentul cand a revenit acasa de la serviciu a gasit-o pe concubina sa decedata in locuința comuna. In baza sesizarii…