VIDEO/ Descinderi la traficanții de persoane. Proprietăți de aproape 1,5 milioane de euro, puse sub sechestru Polițiștii au descins la traficanți de persoane din Calarași și București, unde au fost identificate imobile, terenuri, o ferma, utilaje și autoturisme, in valoare de aproximativ 1,5 milioane euro pentru punerea sub sechestru. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Calarași și Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT.Calarași, […] The post VIDEO/ Descinderi la traficanții de persoane. Proprietați de aproape 1,5 milioane de euro, puse sub sechestru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, joi, 17 perchezitii la persoane banuite ca ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, de la care au incasat despagubiri de peste 600.000 de lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub…

- Polițiștii au efectuat 34 de percheziții, la persoane din județele Alba, Cluj și Brașov, banuite de trafic de droguri. Au fost descoperite substanțe interzise și 100.000 de lei, susceptibili a proveni din traficul de droguri. “Din cercetari a rezultat ca acestea ar fi procurat, deținut, transportat…

- Premierul Florin Citu le-a multumit, vineri, romanilor care au ales sa se vaccineze la centrele drive-thru din toata tara. El a afirmat ca sunt toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. „Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care au mers sa se vaccineze la…

- Polițiștii efectueaza, joi, 51 de percheziții in Bucuresti și mai multe județe. Sunt vizate 33 de persoane acuzate ca produceau ilegal țigari. Poliția Romana anunța ca polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unor grupari infracționale…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Tirgu Mureș, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Tirgu Mures, au documentat activitatea infracționala a 7 persoane banuite de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc fara drept. La data…

- Incendiul foarte puternic a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, la Baza Sportiva FCSB din Berceni. Trei camere, stil garsoniera au ars. Pompierii au sosit la fața locului cu mai multe autospeciale, iar 50 de persoane au fost evacuate. Focul a izbucnit la primul etaj al unui complex de locuinte…

- *GRUPARE INFRACȚIONALA SPECIALIZATA IN TRAFIC DE DROGURI, DESTRUCTURATA DE POLITIȘTI* Astazi, 24 martie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au efectuat 15 perchezitii domiciliare, in județele Prahova și Dambovița,…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din…