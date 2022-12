VIDEO. Descinderi la locuinţele a doi bărbaţi, după ce unul dintre ei a postat pe TikTok imagini cu o armă Politistii prahoveni fac, joi dimineata, perchezitii la adrese din orasul Mizil, intr-un dosar care vizeaza incalcarea legislatiei privind purtarea armelor. Ancheta a fost deschisa dupa ce un barbat a postat pe pe TikTok imagini cu el avand in maini o pusca. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Poliția orașului Mizil pun in executare 3 […] The post VIDEO. Descinderi la locuintele a doi barbati, dupa ce unul dintre ei a postat pe TikTok imagini cu o arma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Doi tineri din Mizil, judetul Prahova, au fost treziti de mascati, joi dimineata, dupa ce au aratat pe TikTok ca au arme in speranta ca vor primi inimioare.Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Poliția orașului Mizil au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in orașul…

- Politistii prahoveni au descins la locuințelor a doi barbați din orasul Mizil, care au postat mai multe clipuri controversante pe Tik Tok. Cei doi se afla acum la sediul politiei, unde urmeaza sa dea explicații. „In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova – Politia…

- „In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova - Politia orasului Mizil pun in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara in orasul Mizil, la domiciliile a doi barbati, cu varstele de 22, respectiv 29 de ani, banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.…

