- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, fac marti dimineata 23 de perchezitii domiciliare, in judetul Vaslui. ”Astazi, 1 iunie 2021, peste 80 de politisti si 60 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe langa…

- Noi informații au fost oferite, miercuri dimineața, in cazul celor 25 de polițiști din Sibiu, reținuți pentru corupție. Potrivit prim-procurorului Ion Veștemean, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, dosarul a fost deschis ca urmare a unui denunt, urmat de o sesizare din…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Patru perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, fiind vizați trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale. ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii…

- Jandarmul s-a impușcat, marți dimineața, la scurt timp dupa ce a intrat in tura. El s-a blocat intr-o camera a unitații militare inainte de a recurge la gestul sinucigaș. Jandarmul aparține Unitații Speciale de jandarmi , subordonata direct Inspectoratului General de Jandarmi de la Bucuresti. Zgomotul…