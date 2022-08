VIDEO. Descinderi în Sebeş, la o grupare specializată în furturi de piese auto Politistii fac, marti dimineata, 11 perchezitii, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt calificat si tainuire. Ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit faptele lor. Potrivit Poliției Romane, din cercetari a reiesit ca, in luna iulie 2022, 4 persoane ar fi patruns, prin […] The post VIDEO. Descinderi in Sebes, la o grupare specializata in furturi de piese auto appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Sebes, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, fac marti dimineata 11 perchezitii, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt calificat si tainuire. Ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…

- Angajata unei banci din Timișoara este suspectata ca timp de 11 ani a facut peste 800 de transferuri bancare ilegale. Prejudiciul este de 2,5 milioane de euro. Potrivit Poliției Romane, politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare, marți,…

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

- Politistii si procurorii DIICOT Timisoara fac, joi dimineata, cinci perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in obtinerea, in fals, de certificate de vaccinare anti-COVID. Aproximativ 8.000 de persoane din tara ar fi beneficiat de „serviciile”…