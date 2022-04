VIDEO. Descinderi în Ilfov și Vaslui la samsarii de mașini. Luau avansul și apoi dispăreau Trei perchezitii au loc, marti dimineata, in Ilfov si Vaslui, intr-un dosar de inselaciune. Suspectii ofereau spre vanzare masini, iar dupa primirea banilor solicitati, prin transfer bancar, nu mai puteau fi contactati. Potrivit Poliției Romane, in perioada august 2021- aprilie a.c., persoanele banuite ar fi oferit spre vanzare, prin licitație, autovehicule, prin intermediul unui site […] The post VIDEO. Descinderi in Ilfov și Vaslui la samsarii de mașini. Luau avansul și apoi dispareau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

