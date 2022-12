Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața se efectueaza percheziții de amploare in București și in patru județe, printre care și Dambovița, in urma unor achiziții fictive, in valoare de peste 10 milioane de lei. Polițiștii fac 15 percheziții in Capitala și in județele Dambovița, Prahova, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR . Vor fi puse in aplicare și 9 mandate de aducere. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2018 – 2022, persoanele…

- Acțiune de amploare a oamenilor legii, miercuri, in București, dar și in județele Neamț, Brașov, Ilfov, intr-un dosar in care, potrivit Poliției, prejudiciul estimat ar fi de circa doua milioane de euro. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau – de la Serviciul de Combatere…

- Politistii din Bucuresti au facut, joi, perchezitii intr-un dosar de delapidare si spalarea banilor in care sunt vizate mai multe firme din domeniul reciclarii deseurilor. Prejudiciul este estimat la peste 12 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica. Din datele și probele administrate…

- Cercetarile sunt desfașurate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5.Acțiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane.La activitați participa jandarmi ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și…

- Politistii din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si ridica inscrisuri, de la 7 societati…

- Politistii bucureșteni pun in aplicare, miercuri, cinci mandate de perchezitie si doua de aducere, intr-o cauza privind savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, in forma continuata, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3.200.000 de lei."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015-2020,…