VIDEO Descinderi în Bucureşti şi mai multe județe. Sunt vizate oficii poştale, depozite şi locuinţele a zeci de suspecţi Polițiștii efectueaza, joi, 51 de percheziții in Bucuresti și mai multe județe. Sunt cautate 33 de persoane acuzate ca produceau ilegal țigari. Poliția Romana anunța ca polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unor grupari infracționale specializate in producția și comercializarea ilegala de tutun, prin intermediul serviciilor poștale și […] The post VIDEO Descinderi in Bucuresti si mai multe județe. Sunt vizate oficii postale, depozite si locuintele a zeci de suspecti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii efectueaza, joi, 51 de percheziții in Bucuresti și mai multe județe. Sunt vizate 33 de persoane acuzate ca produceau ilegal țigari. Poliția Romana anunța ca polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unor grupari infracționale…

- Politistii fac, joi, peste 200 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in 28 de judete, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala, vizata fiind o firma care asigura mentenanta pentru echipamentele de securitate la incendii in institutii publice, scoli si unitati militare. Beneficiarii s-ar…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si sase judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de…

- Polițiștii au descins la mai multe adrese din București, Ilfov și Calarași, la persoane acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind ridicate mii de kilograme de tutun. “Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Poliția Capitalei – Serviciul de Investigarea Criminalitații Economice…

- Doua percheziții au loc vineri dimineața, la Spitalul Witting din București, intr-un dosar cu acuzații de abuz in serviciu referitor la achiziții de echipamente de protectie COVID 19. Intr-un articol publicat in luna februarie, Libertatea scria despre echipamentele de protecție neconform activitaților…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- 190 de percheziții au loc, joi dimineața, in București și in ale 17 județe din țara a sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice, intr-un dosar de evaziune fiscala, abuz in serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri, a anunțat Poliția Romana. In vizorul anchetatorilor sunt mai multe spitale…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres.