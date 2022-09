Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE INȘELACIUNE, INȘELACIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE, FALS IN INSCRISURI SUB SEMNATURA PRIVATA ȘI FALS IN DECLARAȚII In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7…

- Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița...

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, inșelaciune cu consecințe…

- Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, inșelaciune cu…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in județul Brașov, la locuința unei persoane banuite de inșelaciune, fals informatic și fals privind identitatea. Din cercetari,…

- VIDEO| „FABRICA” de permise false: Perchezitii in Alba la persoane banuite de fals in inscrisuri oficiale șI instigare la fals „FABRICA” de permise false: Perchezitii in Alba la persoane banuite de fals in inscrisuri oficiale șI instigare la fals Astazi, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza marți, 12 iulie, 50 de perchezitii domiciliare. Dintre acestea, 34 sunt in județul Alba, cinci in județul Hunedoara,…