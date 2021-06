Polițiștii au descins, marți, la zeci de adrese din București și din județele Argeș, Ilfov, Ialomița și Teleorman, la sediul unor societați comerciale și locuintele unor persoane, care au incasat ilegal indemnizații de sprijin pentru drepturi de autor, prejudiciul fiind de 360.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului […] The post VIDEO/ Descinderi in București și in patru județe. Vizate persoane care au luat ilegal indemnizații pentru drepturi de autor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…