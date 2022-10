Stiri pe aceeasi tema

- Cinci angajați ai unei case de pariuri sunt acuzați ca ar fi facilitat caștigarea unor pariuri sportive prin modificarea fara drept a cotelor. Polițiștii au facut marți in acest caz șase percheziții in Capitala și in județul Ialomița.

- O ampla operațiune contra traficanților de droguri se desfașoara, miercuri, in Romania. In 12 județe au loc peste 80 de percheziții domiciliare, iar la final cel puțin 150 de persoane vor fi duse la audieri. ”La aceasta ora, politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate…

- Inspectorii ITM București au depistat o companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de persoane care lucrau fara contracte de munca. Societatea a primit amenda maxima de 200.000 de lei. ”Inspectorii de munca au depistat un angajator din Bucuresti, cu activitate in domeniul transportului…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Un pasager cu handicap locomotor așteapta de peste doua ore sa fie coborat din aeronava de catre personalul aeroportului Henri Coanda din București. Acesta are un handicap locomotor și ar trebui debarcat cu un carucior special, care sa incapa pe culoarul din avion. Este un serviciu pe care aeroportul…

- Trei barbati suspectati ca au furat un seif cu 300.000 de euro, dintr-o locuinta din Bucuresti, au fost prinsi in urma unor perchezitii facute, marti, de politistii din Capitala. Politistii au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in București și in judetul Ialomița, intr-un dosar privind…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…