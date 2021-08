Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Directiei investigatii criminale a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu polițiștii de la Telenesti si Orhei, cu suportul ofițerilor Direcției Analiza a INI, procurorii Procuraturii Telenesti și Agenția Naționala a Penitenciarelor, au deconspirat și destructurat o grupare specializata…

- Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigatii medicale gratuite, in perioada august-octombrie, in cadrul caravanei "Nu am facut destul", organizata de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Analize de sange (hemograma si PSA pentru prostata), de urina…

- Ofițerii Direcției investigații ”Centru” a Inspectoratului Național de Investigații a IGP, sub conducerea Procuraturaturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a reușit sa deconspire un grup criminal organizat și specializat în punerea în…

- Ofițerii Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații, au mers in doua tabere de odihna pentru copii din or. Vadul lui Voda și raionul Ialoveni, unde au organizat sesiuni de informare ce vizeaza prevenirea victimizarii prin intermediul internetului și familiarizarea…

- Trei persoane au fost reținute cu puțin timp in urma de mascații de la BPDS „Fulger” și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații in parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit datelor preliminare, cei trei ar fi sportivi și sint vizați intr-un dosar penal pornit…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in mai, de 165.666 persoane, in scadere cu 4.024 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.439),…

- Zeci de perchezitii au fost facute in judetul Valcea si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de fraude informatice, acestea fiind suspectate ca au deschis peste 200 de conturi prin intermediul carora au transferat si retras doua milioane de euro care ar proveni din frauda informatica. Opt…

- In aceste momente se desfașoara percheziții la sediul Inspectoratului Național de Investigații (INI). Informația a fost confirmata pentru Noi.md de catre ofițerul de presa al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi. „Confirmam ca este o acțiune comuna a CNA, a procurorilor și a Poliției.…