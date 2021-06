VIDEO/ Descinderi cu carabinierii în Iași și Suceava. Acuzații de trafic de persoane și spălare de bani Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor […] The post VIDEO/ Descinderi cu carabinierii in Iași și Suceava. Acuzații de trafic de persoane și spalare de bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

