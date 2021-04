O personalitate "antisociala" cu o cariera marcata de violente: politistul alb Derek Chauvin, gasit marti vinovat de uciderea lui George Floyd, facuse cateva arestari brutale inainte de aceasta tragedie care a bulversat Statele Unite, comenteaza AFP. Pe 25 mai, la Minneapolis, acest individ de 45 de ani si-a tinut genunchiul pe gatul unui afro-american de varsta apropiata, blocat la pamant, timp de aproape noua minute, in pofida rugamintilor acestuia si ale trecatorilor surprinsi. In cele trei saptamani ale procesului, el a aparut distant in sala de judecata, unde vocea i-a fost auzita numai doar…