Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Florin Cițu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului in care va fi dat votul de investitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cițu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: “Unde s-a ascuns, e speriat micuțul?”.…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului în care va fi dat votul de învestitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cîțu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: "Unde…

- George Simion, copreședintele AUR, a avut o noua ieșire violenta la adresa parlamentarilor și i-a calificat drept ”criminali” pe deputații care susțin proiectul legislativ care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. ”Criminalii pe care i-ați vazut in parlament voiau sa treaca…

- Deputatii au avut mai multe schimburi de replici luni, in sedinta de plen, pe tema proiectului de lege privind introducerea obligativitatii prezentarii certificatului verde la locul de munca. Liderul AUR George Simion i-a spus deputatului PNL Ioan Cupșa ca e „in stare de ebrietate”, in vreme ce Andi…

- Achizitiile publice din sectorul sanitar in pandemie, verificate de comisie parlamentara. Proiect adoptat la Camera Deputaților Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri proiectul de hotarare pentru infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita parlamentarilor PSD și USR sa-i inregistreze pe cei care cer, in schimbul unor favoruri, sprijin pentru un guvern minoritar PNL-UDMR. Copreședintele AUR, George Simion, crede ca astfel de fapte, sunt de natura penala. Astfel,el iși dorește ca inregistrarile…

- Liderul AUR a refuzat sa țina un discurs in cadrul dezbaterilor de la moțiunea de cenzura impotriva lui Cițu: “Nu o sa irosim nici o secunda pe Florin Cițu. La revedere”, a declarat Simion de la tribuna Parlamentului. In schimb, Simion a facut LIVE pe Facebook inainte de moțiune, cand s-a apropiat de…

- Protest al deputaților AUR: S-au infașurat in tricolor și boicoteaza votul, in cazul in care moțiunea de cenzura nu va fi dezbatuta Protest al deputaților AUR: S-au infașurat in tricolor și boicoteaza votul, in cazul in care moțiunea de cenzura nu va fi dezbatuta George Simion, liderul AUR, a anunțat…