VIDEO Deputatul USR de Iași Filip Havârneanu, beat în Parlament? Colegii l-ar fi trimis acasă, In timp ce vorbește la tribuna Parlamentului se poate observa/auzi cum deputatului USR de Iași, Filip Havarneanu, i se impleticește limba asemeni unui om care a consumat alcool. Libertatea relateaza ca incidentul s-a petrecut miercuri, cand mai mulți USR-iști i-ar fi remarcat starea de ebrietate lui Filip Havarneanu și i-ar fi recomandat sa plece acasa, insa tanarul a insistat sa urce la tribuna și sa le vorbeasca colegilor parlamentari despre experiența sa traita in Ucraina. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive Inregistrarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ieșean a susținut miercuri, 13 aprilie, o declarație politica de la tribuna Parlamentului in care vorbea greoi și se poticnea. Mai mulți colegi ai acestuia au spus pentru Libertatea ca se comporta ca o persoana beata și ca mirosea a alcool. Contactat de Libertatea, Filip Havarneanu a explicat…

- Rusia trebuie izolata complet din punct de vedere economic, a declarat, luni, presedintele Senatului, Florin Citu, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza AGERPRES . „Domnule presedinte Zelenski, este o onoare sa va ascultam astazi, in Parlamentul Romaniei. Multumesc ca mi-ati acceptat…

- Discursul mult așteptat al lui Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, a fost perturbat de o serie de probleme tehnice. Chiar de la inceput, sunetul le-a dat batai de cap celor din staff-ul tehnic. Abia dupa mai multe minute, angajații Parlamentului au rezolvat problema, iar președintele Zelenski…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Twitter, ca a discutat cu premierul ucrainean Denis Smihal si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sustine un mesaj in Parlamentul Romaniei, saptamana viitoare. "Discutie importanta cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Ce se intampla acum in țara vecina este revoltator!” martie 1, 2022 09:33 Am votat in plenul Parlamentului adoptarea declarației politice de susținere a integritații teritoriale, suveranitații și independenței Ucrainei. Ce se intampla…

- Parchetul General a anuntat marti ca a deschis dosar penal in cazul incidentului petrecut la tribuna Parlamentului cu o zi in urma, cand ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de catre liderul AUR in timp ce vorbea de la tribuna Camerei Deputatilor. Parchetul General a anuntat ca in acest…

- Parchetul General a anunțat marți ca a deschis dosar penal in cazul incidentului petrecut la tribuna Parlamentului cu o zi in urma, cand ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de catre liderul AUR in timp ce vorbea de la tribuna Camerei Deputaților. Parchetul General a anunțat ca in acest…