- Sezonul oficial in atletism s-a incheiat, practic, pentru sportivii vranceni. In pofida rigorilor foarte dure impuse de protocoalele medicale, aceștia s-au antrenat pentru competițiile care la un moment dat pareau a fi doar dorințe fara posibiltatea de a deveni realitate. Oamenii care manageriaza atletismul…

- Dezvaluire Bugetul.ro. Guvernul condus de premierul Ludovic Orban le-ar pregati o adevarata lovitura angajaților din sistemul public. Potrivit surselor bine informate ale Bugetul.ro, Guvernul Ludovic Orban ar urma sa le taie salariile bugetarilor. Valoarea minima a taierilor ar fi de 25% și cea maxima…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut marti ca toti „combinagii” care au tinut Guvernul Orban ‘in viata’ sunt ‘raspunzatori’, alaturi de PNL, pentru „dezastrul” in ce priveste imbolnavirile cu COVID-19, scrie AGERPRES. „Un nou record negativ – 60 de morti de COVID-19! Sectiile ATI gem de bolnavi,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, dupa prima sedinta a Consiliului Politic National al PSD, ca autoritatile locale nu au resursele financiare pentru deschiderea scolilor si organizarea alegerilor si, in acest context, va face un demers catre Guvern sa aloce bani pentru „problemele reale…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura depusa de social-democrati va fi supusa votului pe 31 august. „Motiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!”, a scris Ciolacu, pe Facebook. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a scris…

- Oamenii de afaceri din județ au inceput sa reclame amenințarile și controalele direcționate de instituțiile publice conduse de liberali. Primarul Cristi Misaila și deputatul Nicușor Halici au aratat ca sunt mai multe cazuri in care oameni de afaceri au spus ca au fost amenințați cu controale iar directorii…

- Parlamentarii Partidului Social Democrat au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a anuntat, luni, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. In loc sa vina cu solutii pe…

- Alerta la nivelul Uniunii Europene! Un gel de maini produs in Turcia poate afecta sanatatea consumatorilor. Sesizarea a fost facuta prin RAPEX, un sistem de alertare valabil la nivel european și a fost descoperita de Danemarca. Gelul de maini se gasește in ambalaje de 100 de ml și are un nivel ridicat…