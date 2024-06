Stiri pe aceeasi tema

- INCIDENT… Deputatul Adrian Solomon, președintele organizației județene PSD Vaslui, se da, din nou, in stamba. Prezent in comuna Zorleni pentru a-și susține colega de partid la primarie, acesta a intrat in conflict cu un barbat. I-a spus acestuia ca este „interlop”, iar apoi l-a atenționat sa „nu mai…

- LIVE… Mihai Botez, candidatul ADU la Consiliul Județean Vaslui, a venit astazi in studioul Vremea Adevarului pentru a vorbi despre procesul de „depesedizare” a Vasluiului. Articolul LIVE: Mihai Botez, candidatul ADU la Consiliul Județean Vaslui, prezent la Vremea Adevarului apare prima data in Vremea…

- PROIECT FABULOS… Planul lui Marius Arcaleanu de dezvoltare economica a Vasluiului are cateva componente interesante și realiste și se bazeaza pe scoaterea la lumina a averii Vasluiului, ținuta la secret de administrațiile PSD, care s-au perindat pe la Primaria Vaslui. Candidatul pentru Primaria Vaslui…

- CAMPANIE… Candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, medicul Nelu Tataru, a marcat debutul campaniei electorale, alegand sa iși petreaca prima zi in localitațile de pe Valea Prutului, o zona emblematica a județului Vaslui. Aceasta alegere nu este intamplatoare, ci o dovada…

- Ca sa fim corecți, vom cita exact din gandirea profunda a domnului Ionel Sandu, candidatul AUR la Primaria Vaslui: “omul fara bani in buzunar nu pare a om, pare prost…”. E greu de ințeles unde vrea sa bata sau ce anume vrea sa caștige , electoral vorbind, prin aceasta declarație. Și nu doar pentru ca…

- M&M… Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul acestui partid pentru aceeași primarie. Cei doi candidați spun ca se respecta ca frați, dar vor lupta politic pana la moarte pentru funcția dorita! “Suntem…

- LANSARE… Fostul secretar general al Guvernului Romaniei, vasluianul Sorin Chelmu, s-a intors acasa, determinat mai mult ca niciodata sa schimbe in bine fața județului. Acesta a fost prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, drept candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR)…

- SUPARAT… Investițiile pe care le-a propus primarul Vasile Paval pentru perioada urmatoare au atras critici nu doar din partea consilierilor locali, ci și din partea oamenilor de afaceri. Ionel Sandu, patronul societații Radical și candidatul AUR la Primaria Vaslui, a venit la conferința de presa, organizata…