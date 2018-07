Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 ani în care a fost inactiv, sistemul de irigatii din Cluj este repus în functiune, prin redeschiderea statiei de pompare (SPA) din comuna Moldovenesti, amenajarea Mihai Viteazul. Alimentarea cu apa se face din râul Aries și este distribuita…

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, subliniaza importanta votarii de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a Proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Read More...

- Deputatul ALDE Cluj, Steluța Cataniciu, lamurește lucrurile in privința modificarii legii privind venitul minim garantat, care stipuleaza ca beneficiarii de ajutor social care sunt apți de munca și refuza un loc de munca, sa nu mai primeasca ajutor social, dupa ce unii PNL-iști și-au asumat proiectul…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a marcat astazi printr-un eveniment dedicat, lansarea zborurilor sale turistice din anul 2018 catre destinația de vacanța Hurghada, Egipt, operate de compania aeriana AlMasria Universal Airlines. Read More...

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, doreste sa cunoasca, in numele cetatenilor judetului, care sunt motivele blocarii lucrarilor de reparatii la unitatile de invatamant. In acest sens, ea a facut o solicitare oficiala, printr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Educatiei…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a sarbatorit pasagerul sau cu numarul 1.000.000 inregistrat in anul 2018, cu o luna mai devreme comparativ cu anul 2017, ca urmare a unui trend pozitiv de creștere a traficului aerian din primele 5 luni ale anului. Read More...

- Parlamentarul PSD Cluj, Cristina Burciu, sustine ca este nevoie de o mai mare implicare a autoritatilor abilitate in scopul dinamizarii si eficientizarii campaniilor nationale de donare de sange. In acest sens, deputatul turdean a adresat o interpelare parlamentara ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.…

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, s-a interesat in cadrul unei interpelari parlamentare adresata ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, despre stadiul introducerii sahului ca materie optionala in unitatile de invatamant. Read More...