VIDEO. Deputat turc la terapie intensivă după o luptă în parlament Dezbatere aprinsa in parlamentul turc despre bugetul pe anul viitor. Discuția despre bugetul pe anul viitor s-a terminat cu o lupta intre parlamentari. Unul dintre parlamentari a fost lovit și trasportat la spital. Un parlamentar al unui partid naționalist turc de opoziție a fost dus de urgența marți la terapie intensiva dupa ce a fost […] The post VIDEO. Deputat turc la terapie intensiva dupa o lupta in parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezbatere aprinsa in parlamentul turc despre bugetul pe anul viitor. Discuția despre bugetul pe anul viitor s-a terminat cu o lupta intre parlamentari. Unul dintre parlamentari a fost lovit și trasportat la spital. Un parlamentar al unui partid naționalist turc de opoziție a fost dus de urgența marți…

- Lupta cu supermarketurile este cel mai recent front deschis de premierul ungar Viktor Orban in conflictul sau cu UE și capitalul occidental. Saptamana trecuta, Guvernul de la Budapesta a anunțat ca prețurile pentru cartofi și oua trebuie menținute la același preț din 30 septembrie 2022. Cele doua produse…

- Un avion Boeing 777 al companiei Emirates a fost escortat de avioanele de lupta NATO, dupa o alerta terorista. Un alt avion de pasageri al aceleiași companii, nu a fost lasat sa decoleze pana la finalizarea verificarilor. Avionul avea 228 pasageri la bord și a plecat de pe aeroportul din Atena. Abia…

- Unitatea de forțe speciale ucrainene „Khort” a anunțat, sambata, ca l-a ucis pe adjunctul șefului de stat major al companiei militare Wagner, așa-zisa armata privata al lui Vladimir Putin, finanțata de oligarhul rus Evgheni Prigojin, transmite The Kyiv Independent. Lupta dintre forțele speciale ucrainene…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de Ziua Armatei Romane. „Este vital sa investim in propriile noastre forțe de aparare pentru ca, din pacate, vedem ca exista inca state tributare unei mentalitați depașite, care folosesc forța armata pentru a amenința suveranitatea unei țari independente”,…

- Recruții ruși se plang au ajuns sa fie trimiși la razboiul din Ucraina cu maști din plastic pentru paintball și manuși pentru copii. Un soldat rus, recrutat intr-un oraș din Caucaz, arata ca a primit o masca din plastic pentru paintball sa-l protejeze de gloanțele ucrainenilor, manuși pentru copii și…

- De la invazia rusa a Ucrainei, numarul femeilor care s-au alaturat voluntar in armata ucraineana a crescut. Exista aproximativ 50.000 de femei care servesc in forțele armate ucrainene in roluri de lupta și non-lupta, dintre care aproximativ 10.000 sunt in prezent fie in primele linii ale razboiului,…

- Fostul premier al Marii Britanii Boris Johnson a comis o gafa minumentala in Parlament, la primul sau discurs ca deputat. El i-a laudat acțiunile lui Vladimir Putin, dar și-a dat seama imediat de greșeala și s-a corectat, spunand despre acțiunile lui Volodimir Zelensky ca sunt laudabile. Prima intervenție…