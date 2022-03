VIDEO/ Depozit de petrol, bombardat în Cernihiv Un depozit de petrol a fost bombardat in regiunea Cernihiv, la nord-est de Kiev, potrivit unor imagini de joi dimineata, publicate de serviciile de urgenta ucrainene. Un proiectil a lovit un grup de rezervoare de combustibil care ar avea o capacitate totala de 3.000 de metri cubi, potrivit autoritatilor. Cernihiv a fost tinta mai multor […] The post VIDEO/ Depozit de petrol, bombardat in Cernihiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

