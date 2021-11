​​VIDEO Demonstraţii în Polonia după moartea unei femei însărcinate căreia i s-a refuzat avortul Mii de persoane s-au adunat sâmbata în orase din Polonia pentru a protesta împotriva legilor stricte privind avortul, dupa ce moartea unei femei însarcinate - care, potrivit familiei sale, ar fi putut fi salvata prin aceasta procedura - a reaprins dezbaterea publica pe aceasta tema într-una dintre cele mai devotate tari catolice din Europa, scrie Agerpres.



Potrivit organizatorilor, oameni care tineau lumânari si purtau bannere pe care scria &"nici una în plus&" si &"indiferenta este complicitate&" au marsaluit sâmbata prin zeci de orase, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

