- Coreea de Nord, tara care dispune de arme nucleare, si-a prezentat capacitatile de productie de rachete in timpul unei defilari militare organizate in cursul noptii de miercuri spre joi, expunand mai multe rachete balistice intercontinentale (ICBM) ca oricand inainte si facand aluzie la o noua arma…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivala CFR Cluj și explica de ce crede ca trupa lui Dan Petrescu este ce mai puternica echipa din Liga 1. Dupa victoria cu Farul, 3-0, CFR Cluj este lider in Liga 1, iar MM Stoica a dezvaluit care crede ca este punctul forte al ardelenilor in lupta…

- Slovenul Luka Doncic a reusit o "tripla-dubla" joi seara, in meciul castigat de echipa sa, Dallas Mavericks, cu scorul de 119-115 dupa prelungiri, pe terenul formatiei Los Angeles Lakers, in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Am zis sa zic, sa nu zic... dar pana la urma zic. Am aflat de Andrew Tate acum cateva luni de la un baiețel de 12 ani, fiul unui miliardar din Balcani, pe care il cunoscusem inainte.Și era așa slabuț, efeminat, nedezvoltat… Acum cand l-am vazut din nou pe baiețel, mare forța, flotari, genuflexiuni,…

- "Am fost o perioada de timp director la penitenciarul Pelendava. Am lucrat vreo 22 de ani in sistemul penitenciar. Subiectul despre care vreau sa vorbesc acum cu voi este Andrew Tate.Mi se pare foarte nedrept ce se intampla. Andrew este un om deosebit, un om care respecta femeile si care trateaza pe…

- FOTO: Rapid București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, demonstrație de forța in ultimul derby al anului Volei Alba Blaj a caștigat derby-ul ultimei runde din Divizia A1, scor 3-1 (25-19, 25-19, 25-18, 21-25, 25-20), in deplasare cu Rapid București și incheie anul pe prima poziție a ierarhiei. Gruparea…

- Armata chineza a trimis 39 de avioane și trei nave spre Taiwan, intr-o demonstrație de forța de 24 de ore indreptata spre insula, a declarat, joi, Ministerul Apararii din Taipei. Harțuirea militara exercitata de China asupra insulei Taiwan, autoguvernata, pe care o revendica drept teritoriu propriu,…