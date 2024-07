Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vizate in ancheta de la Biroul Interpol din Moldova au fost suspendate din funcție. Precizarea a fost facuta de ministrul de Interne, Adrian Efros. Mai mult, ministrul Adrian Efros a menționat ca in curind Biroul va avea un șef interimar, pina cind va fi finalizata ancheta in privința actualului…

- Conform convențiilor internaționale, R. Moldova nu poate refuza solicitanții de azil. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Adrian Efros, in cadrul emisiunii „Cutia Neagra cu Mariana Rața” de la TV8. {{757604}}„Nu este un azil politic, este un azil de protecție. Conform convențiilor internaționale…

- Asasinul care a impușcat mortal cetațeanul turc la o terasa din sectorul Rișcani al capitalei, pe 10 iulie, se afla inca pe teritoriul Republicii Moldova, spune ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros la emisiunea „ Cutia Neagra ”, de la TV8.

- Un grup de medici de la Institutul Oncologic a fost eliberat din funcție și serviciu. Anunțul a fost facut de Ala Nemerenco, ministra Sanatații, care spune ca la baza deciziei stau rezultatele anchetei Centrului Național Anticorupție și a Procuratura Anticorupție pe dosarul corupere pasiva in cadrul…

- Uniunea Europeana a inițiat miercuri o ancheta asupra pieței chineze a dispozitivelor medicale, avand suspiciuni cu privire la practicile „discriminatorii” ale Beijingului fața de produsele europene, in contextul tensiunilor comerciale crescande cu China, conform informațiilor furnizate de AFP. Bruxellesul…

- Eleva de 17 ani, care a cazut de la inalțime, de la etajul unei școli situate pe strada Dorobanților din Cluj-Napoca, s-ar fi aruncat intenționat in gol, la ora de Engleza, in fața colegilor. Incidentul s-a produs astazi, in jurul orei 14:30, la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”. Surse…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, afirma ca ancheta interna pornita la solicitarea premierului Dorin Recean pe prima licitație de la Aeroport a fost finalizata. Atunci Guvernul a calificat concursul drept unul „sabotat”. „S-au depistat nereguli, dar Agenția Proprietați…

- Comisia interna de analiza a Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti nu a constatat „nicio abatere profesionala”, respectandu-se toate protocoalele si procedurile terapeutice existente, releva raportul comisiei, care a analizat o presupusa administrare incorecta a unui medicament…