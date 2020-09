Stiri pe aceeasi tema

- Delfinii roz au inceput sa revina in apele costiere din apropiere de Hong Kong, dupa ce restricțiile impuse pentru combaterea COVID-19 au redus poluarea fonica și au imbunatațit condițiile de habitat pentru...

- Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters.De luni, mastile vor fi…

- Activitatea economica a Frantei s-a redresat in august la aproximativ 95% din nivelul inregistrat inainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus (Covid-19), insa ritmul va fi redus in ultimele luni ale anului, a informat marti Institutul National de Statistica (Insee), transmit Bloomberg si Reuters.…

- Infectiile cu COVID-19 din Europa au revenit la nivelurile observate in martie, cand s-a inregistrat varful pandemiei, a declarat, miercuri, sefa Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Virusul nu a dormit in timpul verii. Nu…

- Grecia a anunțat miercuri ca va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii. Restrictiile intra in vigoare incepand cu data de 21 august. Masura a fost luata din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, potrivit Reuters. Este interzisa organizarea…

- Peste 20.000 de pasari multicolore din hartie impaturita, origami, au fost instalate intr-o catedrala din Bruxelles, in cadrul unei initiative de strangere de fonduri pentru doua unitati COVID-19 dintr-un spital din Bruxelles, transmite luni Reuters. Suspendate de tavanul catedralei medievale Saint…

- Autoritatile din Hong Kong vor inaspri din nou masurile de distantare fizica incepand de miercuri, pe fondul temerilor privind un al treilea val al COVID-19, a anuntat luni sefa executivului local Carrie Lam, potrivit Reuters citata de Agerpres. Astfel, vor fi autorizate doar grupurile formate din…

- Dupa mai bine de 100 de zile de restrictii, locuitorii orasului New York au putut sarbatori luni progresele in combaterea coronavirusului cu primele tunsori in luni de zile, cumparaturi in magazine redeschise dupa mult timp si cine la terase, relateaza Reuters.