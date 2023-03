VIDEO: Defilare a forțelor pentru operații speciale, la Târgu Mureș Piața Victoriei din municipiul Targu Mureș a gazduit joi, 2 martie, o ceremonie militara și religioasa organizata cu ocazia implinirii a 20 de ani de la inființarea, la Targu Mureș, a primei structuri de Forțe pentru Operații Speciale din Romania. Un moment mult așteptat al evenimentului l-a constituit defilarea Garzii de Onoare alcatuita din aproximativ … Post-ul VIDEO: Defilare a forțelor pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

