Ziarul Unirea VIDEO| Declarațiile ministrului Agriculturii in cadrul discuțiilor libere din vizita de lucru la Mihalț In cadrul discuțiilor libere, ministrul Agriculturii Nechita-Adrian Oros, a atacat cateva probleme de interes maxim precum cadastrarea și digitalizarea comunelor precum și ordinul privind culturile afectate de seceta. „Sunt comune la mine in județ, județul Cluj unde știu ca sunt in derulare aceste activitați și acolo s-au prezentat firmele care... VIDEO| Declarațiile ministrului Agriculturii in cadrul discuțiilor libere din vizita de lucru la Mihalț Ziarul Unirea