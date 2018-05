Stiri pe aceeasi tema

- TatEl lui Petru Kalau este in stare de xoc de cand a aflat cE fiul lui a pierit intr-un accident rutier produs in Ungaria, alEturi de alti opt oameni. Acesta se afla la volan xi, din cauzE cE era live pe Facebook, nu a fost atent atunci cand a vrut sE efectueze o depExire xi a lovit in plin un camion…

- Mesajul Ministerului de Interne despre accidentul din Ungaria in care au murit noua romani. MAI ii avertizeaza pe șoferi ca o singura clipa de neatenție le poate fi fatala atat lor, cat și celorlalți participanți la trafic. Reprezentanții Ministerului de Interne au publicat un mesaj pe pagina oficiala…

- Ei se aflau intr-un microbuz care s-a angajat cu viteza excesiva intr-o depasire, intrand in coliziune frontala cu un camion care se deplasa pe contrasens. Accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania.

- Noua oameni au murit nevinovati in accidentul din Ungaria, unde soferul unui microbuz era mult mai preocupat sa fie live pe Facebook decat sa fie atent la drum. Romanii lucrau in agricultura si se intorceau acasa, la familiile lor.

- Noua romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…