Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat vineri, in raspuns la o intrebare despre stabilitatea Rusiei dupa revolta esuata a mercenarilor, ca tara sa a iesit intotdeauna mai puternica si mai rezistenta din orice dificultati.Lavrov, care a sustinut o conferinta de presa, a adaugat ca reactia…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, intr-un interviu acordat postului rus de propaganda RT, ca Serviciile Speciale ruse ancheteaza daca servicii de informatii din Occident au fost implicate in rebeliunea gruparii paramilitare ruse Wagner de sambata, transmite CNN.

- Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner și-a adus coloane de vehicule și tancuri in Moscova, dand, astfel, o adevarata declarație de razboi fața de Ministerul Apararii de la Moscova. Fostul „bucatar al lui Putin” susține ca Armata Roșie i se va alatura. Este alerta in serviciul rus de informații…

- Un politician rus a murit din cauze deocamdata necunoscute, dupa ce i s-a facut rau, sambata, in avion, acesta fiind cel mai recent incident inexplicabil in care sunt implicate elitele Moscovei. Ministrul adjunct al stiintei si invatamantului superior din Rusia, Piotr Kucerenko, in varsta de 46 de ani,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, soseste joi in Turcia, intr-o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia vor fi discutate chestiuni bilaterale si internationale, printre care Siria, razboiul din Ucraina si acordul privind cerealele, transmite EFE, citata de Agerpres. Canalul de stiri NTV…