- Nationala Spaniei, campioana mondiala din 2010, s-a impus greu, cu scorul de 1-0, in fata reprezentativei Iranului, miercuri seara, la Kazan, in Grupa B a Cupei Mondiale de ftobal 2018, insa selectionerul Fernando Hierro a subliniat la final ca elevii sai nu au fost ingrijorati in niciun moment al…

- Cupa Mondiala 2018 nu este locul potrivit pentru a vorbi despre accesul femeilor la meciurile de fotbal din Iran, a afirmat capitanul nationalei acestei tari, Masoud Shojaei, citat de Reuters. La meciul Iran - Spania, care va avea loc miercuri (astazi) la Kazan, este asteptata prezenta…

- Spania ramane unita dupa neasteptata schimbare de selectioner din ajunul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia si se dovedeste "mai puternica in adversitate", a avertizat, luni, coordonatorul de joc Isco, promitand sa joace cu "mai multa inima", miercuri, contra Iranului, la Kazan, informeaza AFP.…

- Fernando Hierro, directorul sportiv al echipei Spaniei devenit miercuri selectioner, a declarat ca nu putea spune nu ofertei si a precizat ca nu a ezitat sa "accepte frumoasa provocare" de a conduce ''La Roja" la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia dupa demiterea lui Julen Lopetegui. …

- Experti ai partilor care continua sa adere la acordul international privind programul nuclear iranian se intrunesc joi pentru discutii la Teheran, a anuntat agentia iraniana de presa Mehr, citata de AFP, informeaza Agerpres.Prevazuta de mai mult timp, potrivit agentiei, intalnirea, cu usile…

- Mijlocasul Andres Iniesta, care din sezonul viitor va juca la Vissel Kobe (Japonia), a confirmat ca aceasta va fi ultima Cupa Mondiala din cariera sa, dar nu exclude sa mai joace si dupa turneul final din Rusia, relateaza AFP. ''Este adevarat ca acest Mondial poate fi ultima mea…

- Decizie istorica in singura țara din lume unde femeile nu au voie sa aiba permis de conducere. A fost implementat astfel un decret regal intrat in vigoare de trei saptamani, prin care li s-a acordat femeilor dreptul de a conduce autovehicule,

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut ca o interdictie veche de decenii privind prezenta femeilor pe stadioane sa fie ridicata, potrivit unui comunicat dat publicitatii de biroul presedintelui marti, relateaza DPA miercuri. "Nu ar trebui sa existe diferente intre barbati si femei in Islam si din…