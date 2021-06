Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Italiei a reusit debutul perfect la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, 3-0 (0-0) cu Turcia, vineri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, in meciul inaugural al competitiei.

- Meciul de deschidere al EURO 2020, Italia - Turcia, programat pe 11 iunie pe Stadio Olimpico din Roma, va avea loc cu spectatori, a anuntat vineri presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, citat de Reuters. "Sunt sigur ca vom deschide Campionatul European la Roma si o vom…