Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, in timpul slujbei ”Angelus”, atitudinea egoista si specula in cadrul societatilor, transmite agentia DPA. ”O societate centrata pe interese si nu pe persoane este o societate care nu genereaza viata”, a spus Suveranul Pontif in fata a cateva sute de credinciosi…

- Suveranul Pontif argentinian, in varsta de 84 de ani, a plecat cu o masina cu geamuri inchise la culoare de la Spitalul Universitar Gemelli, unde a fost operat sub anestezie generala de o ”colectomie stanga”, o interventie chirurgicala de extirpare a unei parti a colonului.Pope Francis arrives back…

- Papa Francisc s-a intors miercuri la Vatican, la 11 zile dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale in urma careia i s-a indepartat o parte din colon, a relatat agenția Reuters . Fotografii prezenți la spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat Suveranul Pontif, au vazut doua mașini escortate…

- Papa Francisc iși continua tratamentul și reabilitarea planificata dupa intervenția chirurgicala in urma careia i s-a indepartat o parte din colon și va parasi spitalul cat mai curand posibil, a anunțat Vaticanul marți, 13 iulie, relateaza agenția Reuters . Buletinul medical zilnic al Vaticanului a…

- Suveranul Pontif, 84 de ani, operat duminica , 4 iulie, la colon, a incheiat tratamentul post-chirurgical, insa va ramane internat alte cateva zile pentru ”optimizarea tratamentului sau medicamentos”, a anuntat luni Vaticanul, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres . Vaticanul a anunțat la momentul…

- ,,In vederea optimizarii tratamentului sau medicamentos si a terapiei de recuperare medicala, Sfantul Parinte va ramane internat inca cateva zile", a anuntat purtatorul de cuvant, Matteo Bruni, in declaratia sa zilnica referitoare la starea Suveranului Pontif, potrivit Agerpres .La momentul la care…

- La o saptamana de la intervenția chirurgicala la colon, Papa Francis a aparut azi in fața mulțimii de credincioși, de la balconul spitalului „Agostino Gemelli” din Roma, unde este internat. Ca in fiecare duminica, Suveranul a rostit rugaciunea ”Angelus”, nu inainte de a le mulțumi oamenilor pentru mesajele…

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru a fi operat la colon, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara a colonului, iar potrivit purtatorului de cuvant, operația era…