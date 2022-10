VIDEO - De pe bicicleta, direct in elicopterul SMURD! Pacient transportat aerian, de urgenta, la Bucuresti!

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-o casa din localitatea aradeana Moroda. Pompierii au fost alarmați, la ora 8,15, iar de la detașamentul Ineu au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au constatat ca a fost o explozie provocata de acumularea…

- In urma cu putin timp, pompierii Garzii Nusfalau au fost solicitati sa intervina pentru a extrage o persoana prinsa sub utilaj in localitatea Nusfalau. A fost solicitat si elicopterul SMURD in sprijin, pentru a asista persoana ranita.Persoana a fost scoasa de sub utilaj inainte de ajungerea echipajelor,…

- Un copil de 4 ani s-a electrocutat, marti, intr-o localitate din judetul Vaslui, dupa ce ar fi atins firele unei instalatii improvizate. Copilul a fost transportat cu elicopterul la Iasi, constient. ”Ambulanta SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) incadrata un echipaj specializat, intervine in localitatea…

- Un tanar de 37 de ani a ramas fara un brat, dupa ce mana i-a fost smulsa de o presa de rulare la o fabrica de textile din localitatea Curtici, judetul Arad. Sosit la locul accidentului de munca, un echipaj SMURD i-a acordat tanarului primul ajutor medical oprindu-i hemoragia si i-a recuperat bratul.…

- La un pas de moarte! Barbatul care lucra pe șantierul din Matasaru și care a fost prins sub o macara, vineri dupa-amiaza, a ajuns la un spital din București, pentru ingrijiri și investigații medicale. Acesta a fost transportat la unitatea spitaliceasca din capitala cu un elicopter SMURD. „Victima a…

- Elicopterul SMURD Neonat intervine miercuri dimineața, 7 septembrie, la Sinaia pentru a prelua un bebeluș. Copilul s-a nascut cu malformații și are nevoie urgenta de intervenție chirurgicala la București.

- O persoana a fost grav ranita vineri, in urma unui accident rutier ce a avut loc pe centura ocolitoare a orașului Jibou. Elicopterul SMURD a fost solicitat in sprijin pentru a prelua victima. ”Pompierii jibouani au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier petrecut pe centura orașului Jibou.In…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Bucuresti a fost preluat de elicopterul SMURD pentru a fi dus la un spital din Capitala, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat, duminica, pe o strada din localitatea Plopsoru, judetul Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…