- Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor a infirmat. ”Sunt foarte sincer, masurile acestea, cand le enuntam la modul general toata lumea e de acord cu ele, cand patrundem in detaliu (..) atunci lumea incepe sa nu le…

- Marcel Bolos a prezentat, luni seara, la Digi 24, masuri fiscal-bugetare discutate in coalitie, pe multe dintre ele ajungandu-se la un acord de principiu. ”Am discutat si masuri, dar unele sunt astazi – cum s-a anuntat la nivelul PNL – principiile cu care se lucreaza pe masurile fiscal bugetare. Acolo,…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, este și el prezent la aceasta intalnire și le ofera mai multe detalii liberalilor despre masurile care ar urma sa fie luate.Ieri, in ședința similara de la PSD, Marcel Ciolacu nu a prezentat prea multe informații despre masurile fiscale care ar urma sa fie luate,…

- In fotografia alb-negru postata pe pagina sa de Facebook, oficialul apare ingenunchiat in Biserica, adancit in rugaciune in cea de-a 11-a Duminica dupa Rusalii. „Este un bilant cu propriul suflet și ne indeamna la iertare. Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei. Și ca cine…

- „De la 1 ianuarie 2024 facturarea electronica va obligatorie in țara noastra pentru toate tranzacțiile intre firme”, a anuntat joi, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Marcel Boloș spune ca lupta impotriva combaterii fraudei și a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa, dupa decizia luata joi de Consiliului…

- Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coaliției de guvernare, noi simulari pe eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize.Printre masurile avute in vedere se numara inclusiv scumpirea…

- Fostul și actualul premier, Nicolae Ciuca (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), au discutat, vineri, la Guvern, despre deductibilitați fiscale și rectificarea bugetara,”Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…