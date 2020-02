Stiri pe aceeasi tema

- Un medic chinez a murit in urma unui stop cardiac brusc dupa ce a luptat cu noul coronavirus in prima linie, timp de 10 zile consecutiv, noteaza dailymail.co.uk.Song Yingjie, 27 de ani, a fost șeful unei echipe de la o clinica locala din provincia Hunan, situata in vecinatatea provinciei Hubei, epicentrul…

- Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat miercuri ca va finanța cu 100 de milioane de dolari lupta impotriva coronavirusului. Banii oferiți de fundația magnatului american vor fi folosiți pentru ”detectare, izolare și tratament, protejarea populației cu risc, dezvoltarea vaccinurilor, tratamente și diagnostice”.…

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Situatia este grava in China, acolo unde epidemia de coronavirus continua sa ucida. Noul bilant arata ca 362 de oameni au murit, iar aproape 17.500 au fost infectati. Azi, spitalul Huoshenshan, construit de chinezi in 9 zile, a internat primii pacienti. Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus…

- Este vorba despre primul caz de contaminare intre oameni din Europa, alți pacienți fiind infectați dupa sejururi in China.Autoritațile au anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca pacientul nu a calatorit in China, ci s-a imbolnavit pe teritoriul Germaniei. Germania a confirmat luni primul caz…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Germania și-ar putea evacua toți cetațeniistabiliți in China din cauza amenințarii reprezentate de coronavirus, spuneministrul de externe german Heiko Maas, citat de publicația deutschewelle. Astfel, Germania planuiește sa se alature altor state vestice care iau in considerare evacuarea cetațenilor…

- Hong Kong va interzice, de luni, accesul locuitorilor provinciei chineze Hubei in care a izbucnit epidemia cu noul coronavirus, pentru a impiedica raspandirea rapida a infecției, anunța agenția Reuters preluat de mediafax.Autoritațile din sanatate din intreaga lume iau masuri sa previna o…