- Jose Mourinho s-a întors mai repede decât poate s-ar fi așteptat pe Old Trafford, însa revenirea s-a încheiat cu o înfrângere. Manchester United (fosta sa echipa) a trecut cu 2-1 de Tottenham (formație pe care lusitanul o antreneaza în prezent). Meciul a facut…

- ​Manchester City s-a impus categoric în deplasarea de la Burnley, scor 4-1, în etapa a 15-a din Premier League. În urma acestui succes, trupa lui Pep Guardiola a urcat pe locul doi în clasament, fiind la egalitate de puncte cu Leicester (locul 3), care are un meci mai puțin disputat.Gabriel…

- Meciul de pe terenul lui West Ham United a fost primul al tehnicianului Jose Mourinho la conducerea echipei Tottenham. Victoria de sambata este prima obtinuta de Spurs in deplasare dupa o serie neagra de 12 partide in care nu a cunoscut succesul. Bilantul predecesorului sau, Mauricio Pocchetino,…

- Echipele Manchester City, Everton si Leicester City s-au calificat marti in sferturile de finala ale Cupei Ligii engleze de fotbal, in asteptarea duelurilor FC Liverpool - Arsenal Londra si Chelsea - Manchester United, programate miercuri.

- Arsenal Londra a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formatia nou-promovata Sheffield United, in ultimul meci al etapei a IX-a din Premier League.Francezul Lys Mousset a marcat golul, in minutul 30. Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au…

- Biletul propus de Sebastian Culea pentru week-end-ul de Premier League a fost caștigator. Liverpool s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea de la Sheffield, Chelsea nu a avut nicio problema in fața formației lui Tudor Baluța, Brighton, Everton și Manchester City am marcat ambele in derby-ul de…

- ​​Liverpool continua începutul perfect de campionat. Echipa antrenata de Jurgen Klopp a obținut a șasea victorie în tot atâtea etape, 2-1 împotriva lui Chelsea, și ramâne lider în clasament. Tot duminica, Arsenal a reușit sa câștige cu 3-2, pe teren propriu,…

- ​West Ham United s-a impus cu scorul de 2-0, duminica, pe teren propriu, împotriva formației Manchester United, și a urcat pe locul al patrulea în Premier League.Yarmolenko '44 și Cresswell '84 au adus victoria gazdelor. Aici poți vedea cele doua reușite.Aceasta este…