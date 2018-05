Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din estul tarii, cumatru cu celebrul Costel Corduneanu, a fost acuzat de propria nevasta de fapte extrem de grave, femeia dandu-l pe pana judecatorilor, carora le-a cerut sa dispuna un ordin de protectie.

- Tulburat si incoerent, tanarul le spune celorlalti calatori ca nu mai vrea sa traiasca. Pasagerul care a reusit sa il imobilizeze pe individ a stat de vorba cu reporterii Observator si a dezvaluit detalii dramatice din timpul operatiunii.

- Accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni din fata Spitalului Orasenesc „Sf. Dimitrie" Targu Neamt. Potrivit martorilor, preotul traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost lovit din plin de un autovehicul care circula dinspre Cetate Neamt spre centrul orasului. Parintele…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp pe bulevardul Mamaia, lânga Hotelul Milenium. Din primele informații, o femeie a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de o mașina. Potrivit martorilor, femeia mergea pe axul drumului,…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a fost prezent miercuri la festivitatea de premiere a seniorilor Constantei care au implinit varsta de 80 sau 90 ani, respectiv 50 de ani de casnicie."Astept cu emotie sa ma reintalnesc cu seniorii nostri. Le datoram atat de multe incat imi este imposibil…

- Fiul unuia dintre cei mai bogați lideri ai lumii interlope din țara, fost urmarit internațional și inchis pentru tentativa de omor, a starnit o invidie de nedescris in toate mediile infracționale din Romania, dupa ce a scris o lucrare științifica și a ieșit din pușcarie inainte de termen.

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…