- Un radiotelescop de mari dimensiuni apartinand Observatorului Arecibo din Puerto Rico - unul dintre cele mai mari instrumente de acest fel din lume - s-a prabusit marti dupa ce a suferit avarii importante in luna august, incheind astfel o istorie de 57 de ani de descoperiri astronomice, informeaza…

- Papa Francisc își aduce aminte de legenda fotbalului și compatriotul sau argentinian Diego Maradona cu afecțiune și se roaga pentru el, a spus miercuri Vaticanul, relateaza Reuters. Maradona, care a murit miercuri în casa sa din Argentina în urma unui infarct, s-a întâlnit…

- Frontiera dintre statele australiene Victoria si New South Wales, cu populatiile cele mai mari din tara, s-a redeschis astazi, la un minut dupa miezul noptii. Circulatia dintre cele doua state fusese intrerupta timp de 138 de zile, pentru limitarea raspandirii coronavirusului, potrivit Reuters. Australienii…

- Autoritatile din statul indian Madhya Pradesh au solicitat duminica politiei sa demareze o ancheta dupa ce un membru al partidului de guvernamant a protestat la adresa unor scene din seria Netflix "A Suitable Boy", in care o fata hindusa saruta un baiat musulman avand pe fundal un templu hindus,…

- Autoritatile franceze din domeniul sanatatii au raportat marti 854 de decese legate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar incepand din 15 aprilie si dublu fata de cel de luni cand 416 bolnavi au murit, transmite Reuters.Bilantul total al deceselor in Franta se ridica acum la…

- Fortele Aeriene Chineze au difuzat in aceste weekend un filmulet in care prezinta bombardiere H-6 cu capacitate nucleara simuland un atac asupra bazei americane Andersen, situata pe Insula Guam, in Pacific, relateaza Reuters.