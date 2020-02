Video / Dănuț Pascu: Munca și dorința băieților aduc rezultatele bune SCMU Craiova s-a impus astazi, pe teren propriu, in fața formației ACSM Zalau, iar tehnicianul oltenilor, Danuț Pascu, s-a aratat mulțumit de jocul prestat de elevii sai. Acesta a declarat la finalul jocului din Banie ca toți jucatorii sai se antreneaza foarte bine de fiecare data și de aceea apar și rezultatele pozitive meci de meci. Vezi video! Citește și: Nationala / Marți aflam adversarii din Liga Națiunilor 2020-2021 Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

