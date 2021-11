VIDEO – Dansul care a încins internetul. Până și partenerul ei s-a uitat ciudat la rochie și a crezut că are o defecțiune gravă Imaginile filmate la un concurs de dans au devenit virale pe rețelele de socializare. Un cuplu deosebit a ajuns in centrul atenției din cauza rochiei pe care o avea tanara dansatoare, scrie ro-viral.video.Mulți dintre spectatori au crezut ca e vorba de o defecțiune a rochiei care lasa sa se vada mai mult decat ar trebui. La un moment dat chiar și partenerul ei s-a uitat ciudat și s-a asigurat ca totul e in regula.Totul era insa doar o iluzie optica ce a incins imaginația multora. Puteți vedea imaginile care au devenit virale mai jos in cadrul articolului: Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un internaut din Romania a postat imagini care au devenit virale pe TikTok. El s-a apucat sa dezmembreze o mașina veche și a scos din ea mai multe componente și elemente de caroserie, noteaza ro-viral.video.Nu mica i-a fost mirarea cand a vazut ce se ascundea in portbagaj, undeva bine ascuns in caroserie.Puteți…

- O tanara a crezut ca este racita și a mers la doctor ca sa primeasca tratamentul potrivit pentru nasul infundat. Totuși, in scurt timp, aceasta a facut o descoperire la care nu s-ar fi așteptat.

- Tot romanul este mecanic auto și se pricepe sa diagnosticheze orice model de mașina. Niște prieteni i-au facut o farsa haioasa unui mecanic care pur și simplu iși ieșea din minți pentru ca nu ințelegea ce se intampla, scrie ro-viral.video. Mașina scotea un sunet foarte ciudat, parea ca ceva “bate”…

- Raed Arafat știe de ce romanii nu vor sa se vaccineze: pentru ca au fost informați ca pandemia e gata, s-a terminat. Printre cei care au dat astfel de mesaje, ca Romania s-a descurcat bine in pandemie și ca ”la noi campania de vaccinare a fost un succes, noi practic am oprit pandemia” a fost Klaus…

- Imagini virale pe site-urile de socializare dupa ce o tanara a descoperit ceva complet neașteptat in propriu adidas, scrie ro-viral.video. Simțise ca o gadila ceva la picior și a vrut sa verifice ce este insa nu se aștepta sa gaseasca așa ceva.Acum, internauții incearca sa iși dea seama ce este aceasta…

- Stapanul unui caine a auzit un zgomot puternic din dreptul animalului. Parea ceva foarte ciudat, un zumzait foarte puternic, așa ca s-a decis sa scoata telefonul mobil și sa filmeze tot momentul, scrie ro-viral.ro. Și bine a facut ca a filmat pentru ca imaginile sale au devenit virale pe internet.…

- Un tanar de 34 de ani, bolnav de Covid-19 și nevaccinat, a facut marturisiri cutremuratoare de pe patul de spital. Tanarul internat in secția de Terapie Intensiva a spitalului Victor Babeș din Timișoara s-a imbolnavit in timp ce se afla in vacanța in Italia: „am crezut ca o sa mor in fiecare zi”, a…

- Un tanar de 34 de ani a ajuns in stare grava la ATI, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus intr-o vacanta in Italia. Le-a spus atunci medicilor ca el nu s-a vaccinat si ca nici nu crede in boala.