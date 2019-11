Stiri pe aceeasi tema

- Toma Nicolau a dat startul ediției din 2019 a Bucharest Gaming Week. Bloggerul vede cu ochi buni viitorul eSports-ului in Romania. - Toma, ce inseamna pentru eSports faptul ca un meci a fost transmis pe site-ul Gazetei? - E un mare pas inainte pentru comunitatea de gaming, care anul asta a primit…

- Viorica Dancila suna mobilizarea, cu numai cateva ore inainte de debutul alegerilor prezidențiale in Diaspora și cu 3 zile inainte de deschiderea secțiilor de vot in Romania. Dupa ce a criticat noul guvern condus de Ludovic Orban care a inceput concedierile și a anunțat noi taxe, Dancila le cere…

- "Astazi este despre PATRIOTUL care ne-a INSUFLAT in ultimii ani PUTEREA de a continua sa luptam pentru ROMANIA! LA MULȚI ANI, LIVIU DRAGNEA!Suntem cu sufletul alaturi de dumneavoastra!", ii ureaza PSD Teleorman lui Liviu Dragnea. Si Codrin Stefanescu i-a ramas fidel lui Liviu Dragnea,…

- Puterea de cumparare medie pe cap de locuitor este, in Romania, de 5.881 de euro, in timp ce suma medie pe care un european o are la dispozitie pentru cheltuieli si economii este de aproape trei ori mai mare, respectiv 14.739 de euro, reiese din datele...

- Dragoș Patraru amintește azi de optimismul și inflacararea cu care vorbeau autoritațile despre pregatirile Romaniei pentru a fi una dintre gazdele Campionatului European de fotbal 2020. Guvernanții „amenințau” cu metrou, patru stadioane, pasarele, poduri și pasaje, insa sunt gata doar noile prețuri…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vrea inchisoare de pana la 6 ani pentru cei care nu si platesc impozitele si contributiile. Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune in Romania pana in 2015, an in care Curtea Constitutionala a identificat elemente neconstitutionale…

- Gheorghe Popescu, implicat in proiectul de organizare a Campionatului European din 2020, a dat asigurari ca Romania este aproape sigura ca a respectat ce si-a asumat prin dosarul de candidatura. Insa, in ceea ce piveste cele patru stadioane pe care Romania a promis ca le va reconstrui, doar doua vor…