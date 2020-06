Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar 14 ani a fost rapit de doi barbați de pe strada, in timp ce se plimba alaturi de doua fete. Tratamentul la care a fost supus a fost unul dur, dar acest lucru nu i-au facut pe polițiști sa acționeze mai rapid.

- In urma cu cateva ore, Spynews.ro a lansat bomba! Paparazzii noștri au surprins-o pe fosta ispita de la „Insula Iubirii” in ipostaze tandre cu Marian Aliuța, fostul fotbalist care are acasa soție și trei copii. Focoasa bruneta a facut primele declarații despre „incident” la Antena Stars!

- Dupa reaudierea a trei martori din dosarul dispariției, Codruț Marta a fost cautat in cimitir , unde un cadavru a fost deshumat. Din pacate, analizele au demonstrat ca ramașițele descoperite nu erau ale acestuia. Jurnaliștii au discutat, luni, cu fratele lui Codruț Marta, cel care a cerut in Instanța…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu semnaleaza situatia dramatica in care se afla medicii de familie dupa doua luni de stare de urgenta, timp in care, autoritatile nu le-au asigurat niciun fel de protectie, in ciuda solicitarilor facute si a interventiei Avocatului Poporului.Citește și: Ministerul…

- Mai multe cadre medicale, dar si pacienti de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Botosani au intrat in atentia Politiei dupa ce au cantat prin saloane un imn al COVID. In versurile cantecului sunt ironizate conditiile din spital. Printre „petrecareti“, s-au aflat si pacienti infectati…

- Lucrurile scapa de sub control la Bolitin Vale, acolo unde o intervenție dura a poliției, care a aparut in presa trunchiata, a generat o revolta a societații. Pe de o parte, unii romani au fost de parere ca intervenția brutala a oamenilor legii a fost justificata de scandalurile din zona, in vreme…

- Lorenzo Sanz, fostul președinte al celor de la Real Madrid, a decedat pe 21 martie dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, iar problemele pentru familia acestuia continua. Fostul oficial al echipei din Madrid trebuia sa fie incinerat pe 24 martie, dar trupul neinsuflețit al acestuia este de negasit.…

- Luis Henrique(18 ani), jucator la Botafogo in Brazilia, a starnit un val de controverse pe internet, dupa ce a postat un videoclip in care femeile din familia lui erau legate de scaune. Tanarul brazilian a incercat sa promoveze mișcarea #staiacasa preluand, dupa spusele lui, o gluma pe care au facut-o…