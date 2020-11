Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Gradina Zoologica Aalborg, din Danemarca, au gasit o modalitate inedita de a-i permite lui Moș Craciun sa fie vazut de copii, fara a-l expune pericolului infectarii cu noul coronavirus : l-au pus intr-un glob imens de Craciun. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești…

- O gradina zoologica din Danemarca a gasit o modalitate placuta și ingenioasa prin care copiii sa il poata intalni pe Moș Craciun, pastrand in același timp siguranța in timpul pandemiei: l-au pus pe Moș intr-un imens glob de Craciun de plastic, scrie hotnews . Directorul gradinii zoologice din Aalborg…

- Pandemia de coronavirus nu il oprește pe Moș Craciun sa-i intalneasca pe cei mici. O gradina zoologica din Danemarca a gasit o metoda inedita pentru a aranja interacțiunea dintre Moș Craciun și vizitatori, scrie NBC News.In Danemarca, miercuri au fost raportate 1. 183 de noi cazuri de coronavirus, iar…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, a declarat ca Moș Craciun are ”imunitate innascuta” și nu va aduce Covid-19, relateaza USA Today. ”Moș Craciun este scutit de la asta, pentru Moș Cracium, dintre toate calitațile, are o buna imunitate innascuta. Moș Craciun…

- Copiii din Belgia și Italia au primit asigurari ca Moș Nicolae și Moș Craciun, așteptați in luna decembrie, nu vor intirzia anul acesta din cauza restricțiilor anti -Covid, transmite digi24.ro. Miniștrii Sanatații și de Interne ai Belgiei au publicat o scrisoare deschisa adresata Moșului Nicolae - așteptat…

- Este vorba despre cinci papagali africani, Billy, Elsie, Eric, Jade si Tyson, care au ajuns in colonia de 200 de exemplare din aceeasi specie in luna august 2020. La scurt timp, insa, acestia au inceput sa se incurajeze reciproc sa injure. "Am remarcat repede, suntem obisnuiti cu papagali…

- "O doamna din personalul nedidactic a fost depistata pozitiv și, urmand firul epidemiologic, au fost trimise toate doamnele din personalul nedidactic acasa și, practic, nu mai putem incepe activitatea in verde, pentru ca nu mai are cine sa aiba grija ca spațiile sa fie dezinfecate", a declarat pentru…

- Elena Ionita, directorul Directiei de Sanatate Publica Olt, a fost diagnosticata cu coronavirus pe 19 august. Șefa DSP afirma ca se afla in concediu cand s-a infectat cu SARS-CoV-2.Elena Ionita a declarat, pentru Mediafax, ca a luat boala de la sotul sau, iar acesta din comunitate.”Am fost depistata…