- Florentina Fantanaru a anuntat miercuri pe Facebook ca le-a luat un prim interviu sotilor Dancila. Intr-un fragment din acest interviu, sotul candidatului la prezidentiale povesteste cum le-a prezentat-o parintilor pe viitoarea sa sotie.

- Președintele PSD, Viorica Dancila, și soțul acesteia, Cristinel, au povestit cum s-au cunoscut in urma cu 36 de ani. Președintele PSD și-a adus aminte de primele momente in care și-a intalnit viitorii socrii.Cristinel Dancila a spus ca i-a fost frica prima data, cand a dus-o acasa, la parinții…

- "Sincer sa fiu, mi-a fost frica cand am dus-o prima data. Era o fata de la oras. Am dus-o cu trenul si am luat-o cu caruta de la gara. Am oprit in fata portii, au iesit tata, mama, le-am spus ca le prezint viitoarea mea sotie", a povestit sotul Vioricai Dancila. Acasa la Viorica Dancila.…

- "Asta seara am filmat acasa la familia Dancila. Este primul interviu in care apare domnul Dancila, un interviu in care am aflat ce a fost in sufletul lui cand soția i-a fost jignita. Sunt impreuna de 36 de ani, știu sa infrunte greutațile, știu sa se sprijine și sa se incurajeze reciproc." a scris…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a mai demis un rand de reprezentanti ai PSD, insa cea mai mare placere i-a facut sa o demita pe Olguta Vasilescu, despre care a constatat ca era consilier al premierului. Viorica Dancila anunta ca PSD va depune o motiune…

- Șefa de campanie a Vioricai Dancila, social-democrata Lia Olguța Vasilescu, a reacționat miercuri la anunțul premierului Ludovic Orban potrivit caruia a fost demisa din funcția de consilier al șefului Executivului, spunând ca era vorba despre o funcție onorifica, care nu era remunerata și ca mandatul…

- PSD Teleorman anunța pe pagina oficiala de Facebook ca primarul suspendat al orașului Videle, care a vrut sa elimine de pe stalpi bannerele electorale ale Vioricai Dancila, a renunțat, prin demisie, in luna iulie, la calitatea de membru al organizației județene a partidului. „Cu privire la recentele…

- Viorica Dancila, prim ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata astazi, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea…