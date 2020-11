VIDEO Dancă: Valabilitatea voucherelor de vacanţă - prelungită până la sfârşitul anului viitor Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021, potrivit unui act normativ aprobat de Executiv in sedinta de vineri.

"Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de restrictii sanitare (...) vor putea fi utilizate pana la sfarsitul anului viitor, pana la 31 decembrie 2021, mai ales in contextul in care asteptarile sunt ca in primul trimestru al anului viitor efectele acestei pandemii sa inceteze", a afirmat, sambata, seful Cancelariei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

